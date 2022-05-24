Геймификация в беттинг-индустрии, или как сделать спорт еще интереснее

Геймификация давно используется в спорте, позволяя болельщикам принять более активное участие в жизни любимой команды или бренда. Беттинг-компании начали осваивать новый тренд относительно недавно, но уже можно сказать, что потенциал для роста превосходит все ожидания.

Разберем различные аспекты геймификации и их влияние на аудиторию на примере самой технологичной беттинг-компании в Казахстане Parimatch.

Стремление к совершенству

В индустрии видеоигр «достижения» являются ключевым фактором удовольствия для многих игроков. Четкое обозначение задач, процесс завоевания трофея и заслуженная награда за приложенные усилия активируют выброс дофамина, который в простонародье часто называют одним из гормонов счастья. На деле дофамин больше связан с системой вознаграждения головного мозга, которая мотивирует нас развиваться и покорять новые вершины.

В Parimatch есть свои «достижения» за различные задания. Они могут быть привязаны к самым ожидаемым событиям, разбиты на тематики по видам спорта, комбинировать простые или более сложные действия. Каждое задание сопровождается шкалой прогресса, где игроки могут следить за тем, сколько им осталось до награды. Повышение шкалы также вызывает приятные ощущения и усиливает предвкушение от ожидаемой награды. Таким образом, геймификация вызывает более яркие эмоции от уже обыденных действий.

Страсть к коллекционированию

Следующим этапом геймификации Parimatch можно считать награды за достижения. За выполненные задания игроки получают уникальные брендовые стикеры, которыми заполняют стикербуки в профиле своего героя. У многих с детства сохранилась страсть к коллекционированию. Возможность собирать все награды в одном месте, наблюдать, как увеличивается коллекция, вызывает чувство морального удовлетворения и желание продолжать «охоту».

Кроме того, охота за трофеями способствует здоровому соперничеству между игроками. Чем больше редких и разнообразных экземпляров в коллекции, тем больше обладатель может гордиться своими достижениями.

Социальное влияние

Социальный фактор играет не менее важную роль в геймификации. Собранная коллекция трофеев для многих игроков становится показателем их мастерства. Parimatch поощряет игроков делиться достижениями в социальных сетях и популярных мессенджерах, позволяя приобщать к своему увлечению друзей и знакомых. Они могут соревноваться, сравнивать свои достижения и мотивировать друг друга развивать своего героя. Это простой и действенный способ приятно проводить время в обществе близких, находясь при этом в разных концах страны.

Таким образом, вокруг беттинг-культуры появляются целые сообщества фанатов спорта, которые с удовольствием обсуждают горячие события, делятся прогнозами и соперничают в игровых рейтингах.

По словам Parimatch, игроки активно участвуют в акциях, напрямую связанных с геймификацией. Действующий в данный момент «Майский квест на 50 млн тенге» отвечает всем вышеуказанным пунктам. Ежедневные квесты пополняют аккаунт красочными стикерами и вознаграждают сундуками с подарками. Рейтинг топовых игроков позволяет следить за своим прогрессом и соревноваться с другими участниками.

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