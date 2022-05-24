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Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении Актау

поручение Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
23 мая глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с работой Мангышлакского экспериментального ботанического сада.

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, Ботанический сад, расположенный в центре Актау, имеет 50-летнюю историю. На площади в 29 гектаров произрастает более 1300 видов растений.

озеленение Актау

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В их числе 53 вида хвойных, 309 видов растений из других регионов и 127 видов плодовых. Есть также 95 видов природной флоры Казахстана и 487 видов цветочно-декоративных растений. Коллекция Ботанического сада насчитывает 146 видов сортовых роз.

По словам директора Ботанического сада Акжунис Иманбаевой, растения сада привезены из Всемирного генофонда ботанических садов и центров. Привозимые в наш регион растения сначала проходят адаптационное испытание, а затем уже по перспективности разрабатывается ассортимент, успешные виды растения предлагаются для озеленения.

озеленение Актау

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Как отметила Акжунис Иманбаева, специалисты Ботанического сада готовы оказывать содействие местным исполнительным органам в озеленении городской территории. Она также подчеркнула, что на улицах Актау можно выращивать все растения, произрастающие в Ботаническом саду, а это порядка 200 видов деревьев и более 250 сортов растений. Для этого необходимо использовать научно-практические проверенные методы по тестированию и уходу за зелеными насаждениями с учетом экологических особенностей региона.

озеленение Актау

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По итогам посещения аким области поручил ответственным лицам использовать опыт специалистов Ботанического сада и применять научно-практический подход в озеленении города Актау и населенных пунктов Мангистауской области.

Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Актау Мангистауская область
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