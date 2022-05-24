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Продолжительность жизни в мире сократилась на два года – ВОЗ

смертность из-за пандемии Фото: pixabay
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о сокращении продолжительности жизни на два года в период пандемии COVID-19, передает Zakon.kz.
ВОЗ объявила новый свой отчет о расчете смертности, который четко показывает, что за время пандемии мы потеряли два года продолжительности жизни в мире.Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович

Во время выступления на IV Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие» Вуйнович уточнила, что в настоящее время продолжительность жизни опустилась с 72 с половиной лет ниже 71 года. Снижение произошло впервые с 1950 года.

Тем временем, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 70 странах мира. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил это тем, что рост происходит на фоне резкого сокращения тестирования на COVID-19 и из-за снятия ограничительных мер.

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