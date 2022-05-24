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Казахстанцы стали меньше разводиться — исследование

статистика разводов Фото: pixabay
Аналитики отмечают, что в первом квартале 2022 года количество зарегистрированных разводов составило 4,1 тыс., сократившись на 10,3% за год, сообщает Zakon.kz.

В том числе, как заявляют эксперты ranking.kz, в селах количество разводов сократилось сразу на 27,5%, до 721, в городах — на 5,5%, до 3,4 тыс.

Больше всего разводов было зарегистрировано в Алматы: 536 — на 19,9% меньше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Алматинская (466 разводов, минус 2,5%) и Карагандинская (417 разводов, минус 6,5%) области.

Меньше всего разводов зафиксировано в Кызылординской области: всего 69, против 97 годом ранее.

Согласно отчету, общее количество разводов в целом за 2021 год составило 48,2 тыс. — на 0,5% больше, чем годом ранее.

В том числе среди горожан развелось 34,8 тыс. пар (плюс 1,2%), среди сельчан — 13,4 тыс. пар (минус 1,2%).

Разводы в 2021 году чаще всего совершались в марте. Далее идут июль и май. Меньше всего пар развелось в июне.

Как подчеркивают исследователи, излюбленным месяцем для заключения брака в 2021 году стал июль. Среди популярных для бракосочетания месяцев также оказались август и март.

Анастасия Московчук
Казахстан
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