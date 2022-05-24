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Презентован официальный мяч финала Лиги чемпионов – 2022

Футбол Презентация мяча Фото: Instagram/championsleague
Европейский футбольный союз (УЕФА) представил официальный мяч финала Лиги чемпионов (ЛЧ) нынешнего сезона. На мяче, который был изготовлен известной немецкой компанией, на русском и английском языках написано слово «Мир» — Peace, сообщает Zakon.kz.

Финал самого престижного футбольного клубного турнира между английским «Ливерпулем» и «Реалом» из Мадрида состоится в ночь с 28 на 29 мая во Франции, на стадионе «Стад де Франс». Начало поединка в 01:00 по времени Нур-Султана.

Футбол Финал ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague

На стадии полуфинала ЛЧ-2022 королевский клуб был сильнее английского «Манчестер Сити» – 6:5 по сумме двух матчей. А «красные» обыграли испанский «Вильярреал» – 5:2 по итогу двух игр.

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Куандык Шынасилов
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