Мужчина погиб, выпав из кабины КамАЗа в Акмолинской области

Фото: Zakon.kz

В Акмолинской области пассажир выпал из кабины грузового автомобиля КамАЗ во время движения и погиб. Ведется расследование, сообщает Zakon.kz.