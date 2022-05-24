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Мужчина погиб, выпав из кабины КамАЗа в Акмолинской области

полиция, ДТП, погиб человек Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области пассажир выпал из кабины грузового автомобиля КамАЗ во время движения и погиб. Ведется расследование, сообщает Zakon.kz.
48-летний работник сельхозпредприятия, находясь на пассажирском сидении автомобиля марки КамАЗ, при неизвестных обстоятельствах выпал из кабины и попал под задние колеса этого же грузовика. От полученных травм мужчина скончался на месте. ДП Акмолинской области

За рулем большегруза в момент трагедии находился 25-летний мужчина.

В настоящее время следственным отделом Сандыктауского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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