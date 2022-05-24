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В Алматы задержан генерал-майор полиции: его подозревают в коррупции

задержание генерал-майора Фото: pexels
23 мая Антикоррупционной службой задержан генерал-майор полиции Халықұлы Жайлаубек. Он водворен в ИВС ДП Алматы, сообщает Zakon.kz.

В 2009-2016 годы он возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.

Он подозревается в получении путем обмана денежных средств и имущества от гражданина К. за прекращение в отношении последнего уголовного дела. В этот же день Халықұлы задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции

В интересах следствия и в порядке ст. 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции
Анастасия Московчук
Антикор Алматы
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