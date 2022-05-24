Основной вратарь «Барыса» Йони Ортио будет выступать в Швеции

Финский голкипер казахстанского хоккейного клуба «Барыс» Йони Ортио подписал контракт с клубом ХВ71 из города Йёнчёпинг, пятикратным чемпионом Швеции, сообщает Zakon.kz.

Контракт с 31-летним экс-вратарем «Барыса» подписан сроком на два года, передает официальный сайт клуба.

С нетерпением жду возможности приехать в клуб и сделать Йёнчёпинг своим домом на следующие два года. Мне всегда нравилось играть на «Хускварна Гарден» в той обстановке, которую создают зрители, и теперь я чувствую себя фантастически, предвкушая, как они будут поддерживать меня. Йони Ортио

Прошедший сезон Ортио провел в КХЛ в составе казахстанского «Барыса». В его активе 39 игр в регулярном сезоне, вратарь отразил 90,7% бросков при коэффициенте надежности в 2,74.

В плей-офф финский вратарь провел четыре встречи против «Металлурга», там он показал 87% отраженных бросков, а пропустил в среднем 4,69 шайбы за матч.

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