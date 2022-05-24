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Рабочий получил производственную травму в Акмолинской области

Акмолинская область Фото: Zakon.kz
В областную больницу был доставлен житель областного центра с переломом основания черепа, переломом плечевого сустава справа и тупой травмой живота, передает Zakon.kz.

Пострадавший работал оператором бетонно-смесительной установки на одном из предприятий областного центра. Было установлено, что 40-летний мужчина по неосторожности упал с лестницы.

По этому факту следственным отделом управления полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится заключение государственного инспектора труда.

Ирина Лукичева
Акмолинская область
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