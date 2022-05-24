Более девяти млн тенге пытался вывезти из Казахстана житель Узбекистана
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В аэропорту Шымкента задержан житель Узбекистана за попытку незаконно вывезти из страны более 20 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
23 мая во время проведения таможенного контроля на международном рейсе №VSV-485 Шымкент – Стамбул при попытке вывоза наличных денежных средств в сумме 21 490 долларов (9 млн 133 тыс. 680 тенге) был задержан гражданин Узбекистана. Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
В действиях гражданина Узбекистана, по данным комитета, усматривается административное правонарушение согласно ст. 545 КоАП РК.
По данному факту материалы дела направлены в специализированный городской суд Шымкента по административным правонарушениям для принятия процессуального решения.Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК