Токаеву рассказали о мерах по укреплению охраны границы

Касым-Жомарт Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Президент заслушал доклад об основных итогах деятельности ведомства за текущий месяц, задачах на предстоящий период и мерах по реализации указа о реформировании КНБ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, Ермек Сагимбаев доложил о ходе мероприятий органов КНБ по противодействию международному терроризму, пресечению каналов незаконного оборота наркотических средств и оружия, в том числе похищенного в ходе январских событий, а также о мерах по укреплению охраны государственной границы.

Согласно представленным президенту данным, в результате проведенных операций ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 15 кг психотропных веществ и 4 тонны прекурсоров. Пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, выявлены схроны.

Для поддержания боевой готовности штабом Антитеррористического центра проведено три командно-штабных и 29 оперативно-тактических учений. В ходе охраны рубежей страны задержано 632 правонарушителя, на Каспии изъято более 11 км орудий браконьерского лова, – говорится в сообщении.

Кроме того, не допущено незаконное перемещение валюты, золота на сумму свыше 230 млн тенге, товаров – на 77,9 млн тенге, горюче-смазочных материалов – на 2,5 млн тенге.