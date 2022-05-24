В два раза больше автомобилей Hyundai будут поставлять на рынок Казахстана

До конца года завод Hyundai Trans Kazakhstan произведет 25 тыс. новых автомобилей. 20 тыс. из них подходят под условия льготного автокредитования.

С июля Hyundai Trans Kazakhstan начнет поставлять на рынок Казахстана в два раза больше легковых автомобилей, сообщил директор официальной дистрибуции Hyundai Auto Kazakhstan Денис Коломацкий.

Это стало возможным в результате переговоров Hyundai Auto Kazakhstan, дочерней компании «Астана Моторс» (Казахстан) с Hyundai Motor Company (Южная Корея). Переговоры шли на фоне затянувшегося кризиса в автопроме и вынужденного изменения цепочек поставок.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan был запущен в 2020 году. В этом году он выходит на полную производственную мощность. В 2021 году завод выпускал порядка 2 тыс. автомобилей в месяц. С начала текущего года до настоящего времени мы поставили на казахстанский рынок более 9 тыс. автомобилей. План на май – более 2 тыс. единиц, на июнь – порядка 3 тыс., и с июля Hyundai Trans Kazakhstan будет производить по 4 тыс. машин каждый месяц для Казахстана, – пояснил Денис Коломацкий.

Впервые опубликован план-прогноз завода по производству каждой модели до конца года

Фото: Hyundai Trans Kazakhstan

Благодаря новым договоренностям с Hyundai Motor Company по увеличению квоты на комплектующие для Казахстана и открытию дополнительных маршрутов, завод чувствует себя уверенно и продолжает расширять модельный ряд.

В феврале этого года Hyundai Trans Kazakhstan поставил на линию минивэн Staria, а в июне завод начнет выпускать SUV Hyundai Bayon и легковой автомобиль Hyundai i30.

Глава Hyundai Auto Kazakhstan также отметил, что увеличение поставок позволит снизить ажиотаж в автосалонах, связанный с запуском программы льготного автокредитования.

Уже со следующего месяца дилеры будут получать больше автомобилей и в июле-августе ажиотаж пойдет на спад, – считает Денис Коломацкий.

На сегодня в Казахстане работает 21 дилерский центр Hyundai. В каждом из них действует единая электронная очередь. Отдельной очереди для желающих оформить автомобиль по программе льготного автокредитования нет.

Клиент получает счет на оплату, с которым имеет право в течение пяти дней обратиться в банк за кредитом или оплатить покупку автомобиля из собственных средств.

За дополнительной информацией можно обратиться в контакт-центр по номеру 7007.