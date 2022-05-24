Грозу, сильный ветер и чрезвычайную пожарную опасность прогнозируют в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 25 мая, передает Zakon.kz.

Днем в Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют ветер юго-восточный на севере, западе области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на северо-востоке области днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Актюбинской области – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области – гроза. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре и на севере Кызылординской области – пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный в центре и на севере области, 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.