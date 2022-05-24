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Законодательство РК

Фейк о «кредитной амнистии» распространился в Казнете

телефон Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о том, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяется недостоверная информация о якобы объявленной «кредитной амнистии» и списании займов населению, передает Zakon.kz.
В частности, рассылается видеоролик от 2019 года с информацией трехлетней давности касательно постановления правительства РК от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан РК», принятого во исполнение Указа главы государства от 26 июня 2019 года «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК». В рамках данного постановления помощь оказывалась с сентября 2019 года по апрель 2020 года. В результате была проведена процедура списания задолженности для 577,7 тыс. граждан на общую сумму 120,5 млрд тенге.Пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК

Отмечается, что помощь была разовой и постановление уже не имеет юридической силы.

Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.

Елена Беляева
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