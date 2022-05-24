Фейк о «кредитной амнистии» распространился в Казнете

Фото: pixabay

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о том, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяется недостоверная информация о якобы объявленной «кредитной амнистии» и списании займов населению, передает Zakon.kz.