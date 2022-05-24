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Родился в рубашке – жуткое ДТП произошло в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла на проспекте Рыскулова, напротив микрорайона Кайрат, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Toyota Caldina двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении.

авария

Фото: Zakon.kz

По крайнему правому ряду у обочины были припаркованы грузовики, которые, предположительно, ожидали въезда на базу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В один из стоявших грузовиков водительской частью влетела Toyota.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Всю верхнюю часть срезало.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель остался жив, его госпитализировали.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Что произошло и почему он не справился с управлением и допустил столкновение, пока неизвестно.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Ведется следствие.

Елена Беляева
Алматы
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