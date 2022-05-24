Родился в рубашке – жуткое ДТП произошло в Алматы
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на проспекте Рыскулова, напротив микрорайона Кайрат, передает Zakon.kz.
Автомобиль марки Toyota Caldina двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
По крайнему правому ряду у обочины были припаркованы грузовики, которые, предположительно, ожидали въезда на базу.
Фото: Zakon.kz
В один из стоявших грузовиков водительской частью влетела Toyota.
Фото: Zakon.kz
Всю верхнюю часть срезало.
Фото: Zakon.kz
Водитель остался жив, его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Что произошло и почему он не справился с управлением и допустил столкновение, пока неизвестно.
Фото: Zakon.kz
Ведется следствие.