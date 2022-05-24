Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В заброшенном гараже в Актобе обнаружена граната

полиция Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Авиатор-3» при демонтаже заброшенного строения, передает Zakon.kz.

На место оперативно выехали экстренные службы. Саперами спецподразделения обнаружена, предположительно, боевая граната «Ф-1». Она была изъята для дальнейшей баллистической экспертизы.

гараж

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейскими устанавливается прежний владелец гаража.

Начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Елена Беляева
Актобе
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Курс рубля подрос на торгах в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления