В заброшенном гараже в Актобе обнаружена граната
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Авиатор-3» при демонтаже заброшенного строения, передает Zakon.kz.
На место оперативно выехали экстренные службы. Саперами спецподразделения обнаружена, предположительно, боевая граната «Ф-1». Она была изъята для дальнейшей баллистической экспертизы.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Полицейскими устанавливается прежний владелец гаража.
Начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».