В заброшенном гараже в Актобе обнаружена граната

Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Авиатор-3» при демонтаже заброшенного строения, передает Zakon.kz.

На место оперативно выехали экстренные службы. Саперами спецподразделения обнаружена, предположительно, боевая граната «Ф-1». Она была изъята для дальнейшей баллистической экспертизы.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейскими устанавливается прежний владелец гаража.

Начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».