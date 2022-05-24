Стоимость бензина на автозаправках в США выросла до рекордной отметки

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, среднее значение стоимости бензина на заправках достигло 4,598 доллара (более 1,9 тыс. тенге) за галлон (3,785 литра), передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, цена галлона бензина марки Regular на два цента превысила уровень предыдущего дня. При этом дизельное топливо подорожало до 5,549 доллара (более 2,2 тыс. тенге) за галлон. Самые высокие цены на заправках в Калифорнии – в среднем 6,069 доллара (более 2,5 тыс. тенге).

Сообщается, что стоимость топлива растет в Штатах уже несколько месяцев. В последние недели, на фоне подорожания нефти, она набирает темпы — 17 мая стоимость топлива достигла отметки в 4,5 доллара (более 1,8 тыс. тенге) за один галлон, при этом еще год назад данный показатель держался на уровне в 3 доллара.