В Минобороны объяснили громкий хлопок, напугавший жителей Талдыкоргана
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Пресс-служба Министерства обороны РК сообщила о том, что, согласно плану боевой подготовки, рядом с городом летчики фронтовой авиации производят полеты на сверхзвуковой скорости, передает Zakon.kz.
Подобные полеты проводятся на высотах не менее 11 тыс. м. При переходе на сверхзвуковую скорость на земле может слышаться «хлопок», который возникает в момент преодоления самолетом звукового барьера, – говорится в сообщении.
Как уверяет пресс-служба Минобороны, угрозы для жизни и здоровья пилотов, а также людей, находящихся на земле, нет.
Похожий на взрыв хлопок напугал жителей Талдыкоргана
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