Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Минобороны объяснили громкий хлопок, напугавший жителей Талдыкоргана

авиация Фото: пресс-служба Минобороны РК
Пресс-служба Министерства обороны РК сообщила о том, что, согласно плану боевой подготовки, рядом с городом летчики фронтовой авиации производят полеты на сверхзвуковой скорости, передает Zakon.kz.
Подобные полеты проводятся на высотах не менее 11 тыс. м. При переходе на сверхзвуковую скорость на земле может слышаться «хлопок», который возникает в момент преодоления самолетом звукового барьера, – говорится в сообщении.

Как уверяет пресс-служба Минобороны, угрозы для жизни и здоровья пилотов, а также людей, находящихся на земле, нет.

Новость по теме

Похожий на взрыв хлопок напугал жителей Талдыкоргана

Елена Беляева
Талдыкорган
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Курс рубля подрос на торгах в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления