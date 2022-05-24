В Минобороны объяснили громкий хлопок, напугавший жителей Талдыкоргана

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Пресс-служба Министерства обороны РК сообщила о том, что, согласно плану боевой подготовки, рядом с городом летчики фронтовой авиации производят полеты на сверхзвуковой скорости, передает Zakon.kz.