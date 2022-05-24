Воздушные шарики вредят экологии – Аймагамбетов обратился к директорам школ

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обратил внимание руководителей организаций образования на то, что от некоторых традиций во время празднования окончания школы стоит отказаться, передает Zakon.kz.