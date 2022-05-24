Воздушные шарики вредят экологии – Аймагамбетов обратился к директорам школ
Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обратил внимание руководителей организаций образования на то, что от некоторых традиций во время празднования окончания школы стоит отказаться, передает Zakon.kz.
Сейчас конец учебного года, в школах пройдет праздник «Последний звонок», впереди предстоит вручение аттестатов. Мы приняли методические рекомендации по проведению этих мероприятий и направили их управлениям образования, – сказал глава Минобразования.
Министр отметил, что в некоторых школах сложилась традиция запускать шары в воздух, что негативно влияет на экологию.
Важно понимать, что это наносит вред окружающей среде, экологии. Дети должны знать об этом, им нужно об этом говорить. Обращаю внимание руководителей организаций образования на этот вопрос, – резюмировал Аймагамбетов.