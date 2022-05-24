Сбил ребенка и скрылся – полиция ищет жителя Уральска

Инцидент произошел вечером на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская, передает Zakon.kz.

Водитель был предположительно за рулем автомобиля Toyota белого цвета. Он допустил наезд на несовершеннолетнего, после чего отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся. На розыск указанной автомашины ориентирован весь личный состав ДП ЗКО, - цитирует портал «Мой город» пресс-службу Департамента полиции ЗКО.

Сообщается, что ребенок вместе с мамой проходят медобследование. Пострадавший жалуется на боли в ноге.

В полиции отметили, что квалификация правонарушения будет зависеть от степени тяжести травм ребенка.