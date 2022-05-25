Тело пропавшего почти полгода назад пастуха нашли в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
42-летний гражданин Узбекистана 16 декабря 2021 года уехал из крестьянского хозяйства «Азамат» села Кенбай Кызылкогинского района в степь и не вернулся, передает Zakon.kz.
Зимой поиски не дали результата и были прекращены.
Как сообщает azh.kz, тело пропавшего было найдено в трех километрах от крестьянского хозяйства. Нашел его участковый инспектор Кызылкогинского РОП Е.Сагытжанов в ходе осмотра закрепленного за ним участка.
Произведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что это тот самый пастух Н.Б., который пропал зимой пятью месяцами ранее, – говорится в сообщении.