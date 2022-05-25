Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тело пропавшего почти полгода назад пастуха нашли в Атырауской области

форма Фото: Zakon.kz
42-летний гражданин Узбекистана 16 декабря 2021 года уехал из крестьянского хозяйства «Азамат» села Кенбай Кызылкогинского района в степь и не вернулся, передает Zakon.kz.

Зимой поиски не дали результата и были прекращены.

Как сообщает azh.kz, тело пропавшего было найдено в трех километрах от крестьянского хозяйства. Нашел его участковый инспектор Кызылкогинского РОП Е.Сагытжанов в ходе осмотра закрепленного за ним участка.

Произведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что это тот самый пастух Н.Б., который пропал зимой пятью месяцами ранее, – говорится в сообщении.
Елена Беляева
Атырауская область
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Курс рубля подрос на торгах в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления