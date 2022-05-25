Тело пропавшего почти полгода назад пастуха нашли в Атырауской области

Фото: Zakon.kz

42-летний гражданин Узбекистана 16 декабря 2021 года уехал из крестьянского хозяйства «Азамат» села Кенбай Кызылкогинского района в степь и не вернулся, передает Zakon.kz.