Двух туристов оштрафовали на 76 тысяч тенге в алматинских горах

С начала мая за нарушение правил пожарной безопасности в горах пресечено 23 нарушений правил пожарной безопасности, из них двое были оштрафованы на 76 575 тенге, передает Zakon.kz.

Одним из посещаемых мест для туризма и жемчужиной города является близость гор Заилийского Алатау, покрытых лесными массивами. Основной лесообразующей породой горных массивов является Тянь-Шанская ель и лиственница, в предгорных массивах преобладает береза, тополь, осина, кустарниковые породы – наша задача обеспечить сохранность лесов и безопасное пребывание туристов и гостей в лесной зоне, – рассказал начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что в целях подготовки к тушению сложных пожаров в алматинских горах проведено тактическое учение «Огонь-2022». Согласно сценарию, огонь охватил более 2,5 га леса на юго-западном склоне ущелья бассейна реки «Киши Алматы» (около плотины Медео).

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В рамках мероприятия отработаны практические действия по организации тушения природного пожара, эвакуации из зоны ЧС, оказанию первой медпомощи пострадавшим.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Всего на учениях было задействовано 142 человек, 27 единиц специализированной техники, два квадрокоптера и два воздушных судна.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Между тем, Департамент по ЧС города Алматы напоминает жителям и гостям при посещении горно-лесной местности соблюдать требования правил пожарной безопасности и:

не разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

не курить, не бросать горящие спички, окурки.