Пленарное заседание Мажилиса – 25 мая 2022 года

Депутаты подготовят заключения по проектам:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

О внесении изменений и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель.

О ратификации Договора между РК и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.

О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

О ратификации Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.