Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 25 мая 2022 года

Мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

  • О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

  • О внесении изменений и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель.

  • О ратификации Договора между РК и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.

  • О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

  • О ратификации Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

  • О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности (второе чтение).

Анастасия Стативкина
Мажилис Казахстан
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Оспа обезьян: Минздрав обратился к казахстанцам
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Старшеклассник устроил стрельбу в школе в Техасе: погиб 21 человек
Арестованный в феврале замакима Мангистауской области вышел на работу
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления