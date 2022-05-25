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Экс-чиновник осужден на девять лет за передачу родственникам гособъектов на 300 млн тенге в Таразе

Тараз, экс-чиновник, родственники, гособъекты, передача, суд, приговор Фото: Zakon.kz
В Таразе вынесли приговор бывшему директору «Центра аренды объектов коммунальной собственности» Сакену Бахтыбаеву, которого обвиняли в передаче родственникам пяти государственных объектов стоимостью около 300 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Хабар 24», пользуясь своим служебным положением, предприимчивый чиновник издал незаконные приказы о безвозмездной передаче четырех зданий и одного земельного участка. Общая стоимость гособъектов – около 300 млн тенге.

Как отмечается, два из пяти объектов, которые Бахтыбаев зарегистрировал на свое имя, госслужащий успел продать, а остальные выставил на продажу через интернет.

Приговором суда №2 города Тараза Бахтыбаев признан виновным по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК и приговорен к девяти годам лишения свободы.Старший помощник прокурора Жамбылской области Сержан Абдикулов

Он отметил, что приговор суда не вступил в законную силу. Также экс-чиновник лишен права занимать руководящие должности в госорганах. Приговор вынесен областным специализированным межрайонным экономическим судом.

Сделки были признаны недействительными, а здания и земельный участок возвращены государству.

Динара Халдарова
Жамбылская область Тараз
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