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Лидеры казахстанского тенниса успешно стартовали в основе Roland Garros-2022

Теннис Старт Париж Фото: ktf.kz
Все ведущие теннисисты женской и мужской сборных Казахстана с побед начали свои выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

16 ракетка мира среди женщин Елена Рыбакина в первом круге французского первенства не без труда переиграла Аранту Рус из Нидерландов – 6:1, 5:7, 6:2. Далее Елену ждет 20-летняя американка Кэти Волынец.

Юлия Путинцева за выход во второй круг Чемпионата Франции победила румынку Ирину Марию Барэ – 6:3, 6:1. Во втором раунде соревнований Путинцева встретится с представительницей Италии Камилией Джорджи, которая получила от организаторов 28 номер посева.

Теннис Старт Париж

Фото: ktf.kz

Лучший парный игрок Казахстана Андрей Голубев в дуэте с Фабрисом Мартеном (Франция) на старте обыграли Себастьяна Баеса (Аргентина) и Фелипе Алвеса (Бразилия) – 7:5, 6:3.

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