Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зарегистрирован в Казахстане

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 24 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в пяти регионах страны – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, передает Zakon.kz.