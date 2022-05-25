Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зарегистрирован в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 24 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в пяти регионах страны – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, передает Zakon.kz.
Днем ранее выявили четырех заболевших коронавирусной инфекцией – в Алматы и Актюбинской, Алматинской областях.
Четыре казахстанца заболели COVID-19 за сутки
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За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 4,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 1,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 710 случаев заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане три человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 960 человек.