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Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зарегистрирован в Казахстане

РК, КВИ, стуки, данные, МВК Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 24 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в пяти регионах страны – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, передает Zakon.kz.

Днем ранее выявили четырех заболевших коронавирусной инфекцией – в Алматы и Актюбинской, Алматинской областях.

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Четыре казахстанца заболели COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 4,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 710 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане три человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 960 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Казахстан
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