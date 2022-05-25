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Ребенок выпал из окна в Экибастузе – он находится в реанимации

Экибастуз, ребенок, окно, выпал, ДП, Упрздрав, комментарии Фото: unsplash
В Экибастузе из окна расположенной на четвертом этаже квартиры выпал малолетний ребенок – он находится в реанимации, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, несчастный случай произошел 24 мая.

В 13:45 в квартире по ул. Абая в Экибастузе ребенок 2017 г.р. выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Его с травмами доставили в больницу.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В областном управлении здравоохранения сообщили о состоянии ребенка.

Состояние – стабильно тяжелое, послеоперационный период протекает гладко (ребенку удалили селезенку), в сознании, адекватный. Лечение продолжает в условиях реанимации.Пресс-служба Управздрава Павлодарской области

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