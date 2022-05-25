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Мажилисмены взяли в работу законопроект по противодействию деятельности финпирамид

РК, Мажилис, финпирамида, законопроект Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финорганизаций, а также противодействию деятельности финансовых пирамид, передает корреспондент Zakon.kz.

Также депутаты начнут работу над сопутствующим законопроектом «О внесении дополнения в Кодекс Казахстана об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

Как сообщил председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Марат Кусаинов, законопроекты разработаны депутатами Парламента Казахстана для реализации поручения главы государства по противодействию финансовым пирамидам.

Основными целями законопроектов являются повышение защищенности имущества граждан и пресечение деятельности финансовой пирамиды на ее начальной стадии. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 16 ноября.Депутат Мажилиса Марат Кусаинов
Тамила Языкова
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