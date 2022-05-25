Мажилисмены взяли в работу законопроект по противодействию деятельности финпирамид

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Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финорганизаций, а также противодействию деятельности финансовых пирамид, передает корреспондент Zakon.kz.