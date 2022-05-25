Нибали вошел в Топ-5 генеральной классификации Giro-2022

Известный ветеран велогруппы Astana Qazaqstan Team – итальянский гонщик Винченцо Нибали – вопреки всем прогнозам сумел ворваться в пятерку лучших на «Джиро д’Италия», сообщает Zakon.kz.

37-летний Нибали неплохо проявил себя на 16 горном этапе итальянской веломногодневки, финишировав на девятом месте. Всю гонку Винченцо практически был в группе лидеров, только немного уступил на вершине последней горы из четырех запланированных. И по итогам данного этапа капитан казахстанской команды сумел выйти на пятое место в общей классификации с отставанием от лидера на три минуты и 40 секунд.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Лидером общего зачета стал чешский велогонщик Ян Хирт, который и выиграл 16 этап.

В командном зачете «Джиро д’Италия» Astana Qazaqstan Team с восьмого места поднялась на шестое. Это притом, что казахстанская команда выступает с шестью участниками вместо положенных восьми. На 15 этапе из-за травмы гонку покинул Валерио Конти, а ранее по этой же причине с итальянского Гранд-Тура сошел лидер команды Михель Анхель Лопес.

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