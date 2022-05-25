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Лжеполицейский задержан в Экибастузе

задержан лжеполицейский Фото: polisia.kz
В Экибастузе задержан лжеполицейский. Он под предлогом проверки задолженности по кредитам делал копии документов потерпевших и потом брал на них займы. Проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Экибастузские полицейские задержали 25-летнего жителя города Петропавловска, который находился в розыске, объявленном полицией города Сарани Карагандинской области.

После задержания полицией выявлены факты мошенничества, совершенные и на территории Экибастуза.

В апреле месяце подозреваемый, находясь в Экибастузе, представившись сотрудником полиции, под предлогом проверки задолженности по кредитам провел видеосъемку и фотографирование документов потерпевшего, тем самым получил копии документов. Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на сумму 140 тыс. тенге. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В полиции отметили, что такая преступная схема имела системный характер. При задержании подозреваемый мужчина дал признательные показания о совершении аналогичных преступлений на территории других областей Казахстана (Карагандинской и Костанайской).

В настоящее время установлены два пострадавших лица из Экибастуза. Суд в отношении задержанного санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Анастасия Стативкина
Павлодарская область Экибастуз
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