Последний звонок: рекордный показатель по численности школьников отметили в Казахстане

В Казахстане последний звонок сегодня прозвенел для 3 597 159 учеников. Это самый большой показатель по численности школьников за последние 20 лет, передает Zakon.kz.

Больше всего учеников было зарегистрировано в Алматинской и Туркестанской областях, Алматы. Такие данные проанализировали специалисты статистики. Они занимаются сбором, мониторингом и обработкой всех экономических и социально-демографических данных страны.

Учитывая рост количества информации, уже сейчас идут большие трансформации в этой сфере. А специалисты по анализу больших данных становятся востребованными на рынке труда. Cпециалистов в сфере статистики готовят несколько вузов. Пресс-служба Агентства РК по статистике

Профильным предметом на экзаменах является физика. К примеру, по направлению математика-статистика в этом году выделяется более 500 грантов.