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Как прошел последний звонок в Алматы – фоторепортаж

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж Фото: Zakon.kz
В Казахстане последний звонок прозвенел более чем для 3,5 млн школьников. Из них в этом году свыше 170 тыс. выпускников попрощаются со школьной скамьей, 8139 из них претендуют на знак «Алтын белгі», передает Zakon.kz.

Фотокорреспондент побывал на торжественном мероприятии в одной из алматинских школ.

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Алматы, школы, последний звонок, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что торжественные линейки прошли в 295 школах Алматы. Аким мегаполиса Ерболат Досаев в обращении отметил, что в городе абитуриентов готовы принять 36 высших учебных заведений, а также пожелал выпускникам поступить в выбранные ими вузы и обрести любимую профессию.

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