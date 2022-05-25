Как прошел последний звонок в Алматы – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
В Казахстане последний звонок прозвенел более чем для 3,5 млн школьников. Из них в этом году свыше 170 тыс. выпускников попрощаются со школьной скамьей, 8139 из них претендуют на знак «Алтын белгі», передает Zakon.kz.
Фотокорреспондент побывал на торжественном мероприятии в одной из алматинских школ.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что торжественные линейки прошли в 295 школах Алматы. Аким мегаполиса Ерболат Досаев в обращении отметил, что в городе абитуриентов готовы принять 36 высших учебных заведений, а также пожелал выпускникам поступить в выбранные ими вузы и обрести любимую профессию.
Фото: Zakon.kz