Как прошел последний звонок в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

В Казахстане последний звонок прозвенел более чем для 3,5 млн школьников. Из них в этом году свыше 170 тыс. выпускников попрощаются со школьной скамьей, 8139 из них претендуют на знак «Алтын белгі», передает Zakon.kz.