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«Помогал» с ипотекой: аферист оформил крупные кредиты на жителей ВКО

ипотека Фото: polisia.kz
В дежурную часть Иртышского отдела полиции с заявлением обратился 28-летний житель. Он рассказал, что знакомый предложил оказать ему помощь в оформлении ипотечного займа, передает Zakon.kz.

Знакомый обманом завладел анкетными данными мужчины и через мобильное приложение банка оформил на его имя денежный кредит. Сумма причиненного ущерба — 3 млн тенге.

На следующий день в дежурную часть поступило еще одно похожее заявление от 51-летнего жителя. Как пояснил мужчина, его обманул малознакомый парень. Он пообещал оформить ипотечный займ через мобильное приложение в телефоне потерпевшего. Взял на мужчину кредит, после чего перевел 6 млн тенге на свой банковский счет.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч. 3 УК РК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область
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