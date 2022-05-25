Первый урожай арбузов собрали в Туркестанской области
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В Жетысайском районе Туркестанской области поспели арбузы: с одного гектара было собрано 25 тонн. Теперь их готовят к экспорту, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы акима Туркестанской области, для выращивания бахчевых применяли метод капельного орошения.
Председатель крестьянского хозяйства Атымтай Омаров отметил преимущества такого способа. По его словам, удобрений уходит в 5-6 раз меньше.
Сорт арбуза «Долби» начинает созревать через 58-68 дней после высадки рассады. Сейчас договариваемся по цене, планируем отправить более 25 тонн арбузов в Россию.Атымтай Омаров