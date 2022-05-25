Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Первый урожай арбузов собрали в Туркестанской области

урожай арбузов в Туркестанской области Фото: pixabay
В Жетысайском районе Туркестанской области поспели арбузы: с одного гектара было собрано 25 тонн. Теперь их готовят к экспорту, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акима Туркестанской области, для выращивания бахчевых применяли метод капельного орошения.

Председатель крестьянского хозяйства Атымтай Омаров отметил преимущества такого способа. По его словам, удобрений уходит в 5-6 раз меньше.

Сорт арбуза «Долби» начинает созревать через 58-68 дней после высадки рассады. Сейчас договариваемся по цене, планируем отправить более 25 тонн арбузов в Россию.Атымтай Омаров
Анастасия Московчук
Туркестанская область
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Найденное в кокшетауской школе взрывное устройство изготовила ученица
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления