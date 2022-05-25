Депутаты раскритиковали подход к запуску программы льготного автокредитования

Депутаты Мажилиса фракции Народной партии Казахстана возмущены тем, что программа льготного автокредитования была запущена без предварительной подготовки и учета возможных последствий, что вызвало много возмущений у граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра мажилисмен Айкын Конуров отметил, что реализация нового этапа программы льготного автокредитования в очередной раз показала, что позитивная государственная инициатива при непродуманном воплощении приносит больше минусов и разочарований, чем плюсов.

Из бюджета выделены серьезные средства на программу с благородной целью повысить доступность новых автомобилей для рядовых граждан. Вместо этого многочисленные прорехи в организации лишь подняли градус социальной напряженности и вновь поставили государство в привычную позицию оправдывающегося и исправляющего ошибки. Мажилисмен Айкын Конуров

Но, по его словам, проблема гораздо глубже, и дело даже не в льготных автокредитах.

Во-первых, это сам подход к реализации социально значимых инициатив. По сути, ни одно из масштабных решений государства, направленных на помощь людям и поддержку бизнеса, не было реализовано без серьезных эксцессов и скандалов. Айкын Конуров

Конуров считает, что причина этого в отсутствии четкого алгоритма подготовки, не осуществляются пилотные проекты, не проводится моделирование возможных последствий, не готовится персонал.

Второй аспект – это глубокий кризис автомобильного рынка, созданный исключительно искусственно. В Казахстане не составляется индекс доступности автомобилей. Но, по примерным оценкам, по доступности новых автомобилей страна находится на одном из низких мест. Айкын Конуров

Депутат добавил, что на фоне высокого спроса на автомобили традиционные рыночные схемы давно не работают. Растет число желающих как-то встроиться в схемы поставок, производства, продажи, утилизации, но все они окутаны различными операторами, посредниками, агентами. При этом каждый преследует цель лишь извлечь свою маржу, источником которой является покупатель.

За все эти годы мы не получили ни собственного эффективного производства, ни цивилизованного рынка продаж и обслуживания, ни реальной утилизации. Везде лишь имитация и вливания из госбюджета. Фракция Народной партии Казахстана считает необходимым извлечь, наконец, уроки и перестать наступать на одни и те же грабли, бьющие по государственному бюджету и кошелькам простых казахстанцев. Айкын Конуров

В связи с этим депутаты настаивают на принятии следующих мер:

Запретить реализацию крупных инициатив с финансированием из государственного бюджета без предварительного проведения моделирования всего комплекса возможных последствий, в том числе путем внедрения пилотных проектов. Разработать и утвердить алгоритмы такого моделирования с использованием передового опыта.

Выработать экономически обоснованное видение дальнейшего развития автомобильного рынка с различными вариантами развития. Конечным результатом должно стать повышение реальной доступности автомобилей для населения и эффекта для экономики.

Напомним, льготные автокредиты начали выдавать в Казахстане с 16 мая 2022 года. Одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.