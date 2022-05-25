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В госсобственность вернули акции Международного центра зеленых технологий

возращены акции, центр Фото: primeminister.kz
В государственную собственность возвращены акции НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Соответствующее постановление принято Правительством Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Принять предложение Объединения юридических лиц «Ассоциация экологических организаций Казахстана» о передаче в республиканскую собственность 50% + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» по договору дарения, – отмечается в тексте постановления.

Стоит уточнить, Центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» путем прямой адресной продажи.

Таким образом, 100% пакета акций НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, – говорится на сайте премьер-министра.
Анастасия Московчук
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