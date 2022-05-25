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Льготное автокредитование: банки не вправе ограничивать в выборе страховщика

льготное автокредитование Фото: freepik
16 мая 2022 года в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. Заместитель директора Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Елена Филимонова рассказала об особенностях автомобильного страхования, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, выбор банка для принятия участия в программе льготного автокредитования – это право заемщика.

В случае, если банк предлагает условия, не удовлетворяющие требованиям заемщика, он может обратиться в другой банк, принимающий участие в данной программе. Замдиректора Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Елена Филимонова

При оформлении договора займа банки второго уровня, как правило, предусматривают в качестве одного из требований для участия в программе льготного автокредитования заключение договора добровольного страхования автомобильного транспорта со страховой организацией.

Как отметила замдиректора, страхование автомобильного транспорта является добровольным видом страхования. В связи с этим условия и порядок страхования определяются по соглашению сторон, т.е. страховой организацией и заемщиком (страхователем).

Согласно банковскому законодательству, если условиями о предоставлении займа предусмотрены требования о заключении договора страхования, банк не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой организации. Елена Филимонова

После выбора страховой организации при заключении договора добровольного страхования автомобильного транспорта заемщик имеет право предложить внести изменения в существующие условия договора страхования и определить их совместно со страховой организацией.

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Страховка – это способ защитить вас и ваше имущество от различных рисков, сберегая семейный бюджет от непредвиденных расходов.

В случае аварии и повреждения автомобиля страховка покроет ущерб, независимо от того, кто является виновником аварии. Договором страхования также может быть предусмотрена защита автотранспорта, являющегося предметом залога, от повреждений в результате погодных условий и других неблагоприятных событий.

Таким образом, имея страховку, вы можете не опасаться, что залоговый автомобиль будет поврежден или выйдет из строя, в то время как вы оплачиваете за него кредит. Елена Филимонова

Она рекомендует до подписания договора страхования внимательно изучить его условия, чтобы в будущем обезопасить себя от возможных рисков и иметь четкое представление, как действовать при наступлении страхового случая и на какую выплату можно рассчитывать.

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