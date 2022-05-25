Врач назвала ранние признаки рассеянного склероза

Российский врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о тяжелых последствиях рассеянного склероза, специфике его проявления, пояснив, чем опасен недуг, передает Zakon.kz.

Как сообщила «Вечерней Москве» специалист, рассеянный склероз — серьезное аутоиммунное заболевание, поражающее миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга у человека.

Разрушаются все стволовые клетки головного мозга, идет разрушение миелиновых клеток, из которых строится организм человека. Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться, – уточнила врач.

25 мая во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Это хроническое заболевание, поражающее оболочки нервных клеток мозга. Такая клиническая картина приводит к тяжелым последствиям.

Кроме того, терапевт рассказала, что заболевание чаще всего начинает развиваться в период от 18 до 45 лет. Если к нему не относиться с должной внимательностью, в дальнейшем оно приводит к ранней инвалидизации больного.

О первых признаках развития недуга, по мнению врача, свидетельствуют: ухудшение бокового зрения, возникновение слабости в ногах и снижение прочности соединительной ткани.

Если недуг не удается обнаружить на ранних стадиях, то при его прогрессировании человек, помимо проблем с памятью, нарушением речи, перестает ходить и может превратиться в инвалида-колясочника. Неудивительно, ведь все структуры организма начинают разрушаться, – заключила специалист.