В результате разборок футбольных фанатов пострадали 10 полицейских

Столица Албании город Тирана готовится к финалу футбольной Лиги конференций, в котором встретятся итальянская «Рома» и «Фейеноорд» из Голландии. Уже в преддверии матча фанаты команд устроили жесткие разборки, сообщает Zakon.kz.

Болельщики обеих клубов устроили беспорядки накануне финала Лиги конференций, в связи с чем в дело пришлось вмешаться местной полиции, передает gazetaexpress. Эти инциденты произошли в разных местах Тираны. Фанаты разбирались не только друг с другом, но и с полицией.

Голландские любители футбола применяли в отношении соперников и сотрудников правопорядка стеклянные бутылки, а итальянцы использовали палки, дубинки и камни.

В результате действий фанатов был поврежден полицейский автобус, а местный житель отправлен в госпиталь после выкриков речовок «Ромы». Полицейские Тираны применили слезоточивый газ, чтобы утихомирить хулиганов. Всего задержано 60 фанатов: 48 из Италии, 12 – из Нидерландов.

Финал Лиги конференций состоится 26 мая в 01:00 по времени Нур-Султана.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!