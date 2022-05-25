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Новый спортивный комплекс открыли в районе СКО

развитие спорта Фото: пресс-служба акимата СКО
В селе Тимирязево открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это уже пятый спортивный комплекс, построенный в райцентрах региона за последние годы. Продолжается строительство еще пяти ФОКов.

В Тимирязево рядом с ФОКом в прошлом году построили крытый хоккейный корт.

развитие спорта в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

К слову, по области уже открыто шесть хоккейных комплексов, идет строительство еще двух.

развитие спорта

Фото: пресс-служба акимата СКО

ФОК и хоккейные корты стали местом притяжения для районных спортсменов, детей и юношей.

развитие спорта в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Сейчас в новых спортивных комплексах занимаются более тысячи сельских детей и подростков. Там проходят районные и областные соревнования по разным видам спорта. Пожилые люди и жители района посещают группы здоровья.

развитие спорта в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область
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