Новый спортивный комплекс открыли в районе СКО

В селе Тимирязево открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это уже пятый спортивный комплекс, построенный в райцентрах региона за последние годы. Продолжается строительство еще пяти ФОКов.

В Тимирязево рядом с ФОКом в прошлом году построили крытый хоккейный корт.

Фото: пресс-служба акимата СКО

К слову, по области уже открыто шесть хоккейных комплексов, идет строительство еще двух.

Фото: пресс-служба акимата СКО

ФОК и хоккейные корты стали местом притяжения для районных спортсменов, детей и юношей.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Сейчас в новых спортивных комплексах занимаются более тысячи сельских детей и подростков. Там проходят районные и областные соревнования по разным видам спорта. Пожилые люди и жители района посещают группы здоровья.