Заставляли продавать ношеные вещи: госаудиторов обвиняют в Кызылорде
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Проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста-государственного аудитора Департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области. Сообщается о фактах получения взяток при проведении аудиторской проверки, передает Zakon.kz.
Эти лица превышали должностные полномочия. В период проведения аудиторской проверки в ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области» требовали от бухгалтеров подведомственных учреждений данного Управления реализовать ношеную одежду (пальто, куртка, платки) по завышенной цене работникам. От продажи получили денежные средства в сумме 456 000 тенге.
Антикоррупционная служба Кызылординской области
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