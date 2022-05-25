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Заставляли продавать ношеные вещи: госаудиторов обвиняют в Кызылорде

Взятки, продажа вещей, досудебное расследование Фото: Zakon.kz
Проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста-государственного аудитора Департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области. Сообщается о фактах получения взяток при проведении аудиторской проверки, передает Zakon.kz.
Эти лица превышали должностные полномочия. В период проведения аудиторской проверки в ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области» требовали от бухгалтеров подведомственных учреждений данного Управления реализовать ношеную одежду (пальто, куртка, платки) по завышенной цене работникам. От продажи получили денежные средства в сумме 456 000 тенге.
Антикоррупционная служба Кызылординской области

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ирина Лукичева
Антикор Кызылорда
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