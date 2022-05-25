Более 500 тысяч долларов пытались вывезти из Казахстана – КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности Казахстана предотвратил незаконный вывоз валюты – более 500 тыс. долларов, передает Zakon.kz.
В начале мая пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Аухатты» (Жамбылская область) предотвращен незаконный вывоз свыше 500 тыс. долларов... Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району.Пресс-служба КНБ РК
Напомним, 14 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».
Согласно документу, запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.