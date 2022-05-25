Более 500 тысяч долларов пытались вывезти из Казахстана – КНБ

Напомним, 14 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Согласно документу, запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.