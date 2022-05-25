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Баскетболисты «Далласа» отметились рекордом НБА

Баскетбол Рекорд НБА Фото: Instagram/dallasmavs
Игроки клуба «Даллас Маверикс» в четвертой игре финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» реализовали 20 трехочковых бросков. Сам же матч завершился в пользу хозяев паркета – 119:109, сообщает Zakon.kz.

Данная игра 11-я по счету в нынешнем розыгрыше плей-офф, в котором «Маверикс» забивает как минимум 15 трехочковых бросков. Этот показатель является рекордным в НБА.

В составе клуба из Техаса героями стали пятеро игроков: Реджи Буллок забросил шесть бросков из десяти, Дориан Финни-Смит – 4 из 7, Лука Дончич – 3 из 11, Макси Клебер – 2 из 3, Спенсер Динуидди – 2 из 5. Самым результативным баскетболистом матча стал словенец Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 30 очков (14 подборов и 9 передач).

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Куандык Шынасилов
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