Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 414,79 тенге, снизившись за сутки на два тенге, передает Zakon.kz.