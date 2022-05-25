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Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

результаты вечерней сессии KASE Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 414,79 тенге, снизившись за сутки на два тенге, передает Zakon.kz.

По результатам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара был равен 415,12 тенге, снизившись на 1,67 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 7,3 тенге (+0,12).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,25 тенге (-0,31).

Средневзвешенный курс евро - 441,88 тенге (-2,52).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 415-419 тенге, евро – по 444-450 тенге, российские рубли – по 6,8-7,1 тенге.

Оксана Житникова
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