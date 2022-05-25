ЧМ по хоккею: прогноз эксперта на матч Финляндия – Словакия

26 мая в 23:20 фаворит Чемпионата мира по хоккею Финляндия встретится со сборной Словакии. Константин Пушкарев, эксперт Parimatch и бывший игрок NHL, предсказывает исход.

Сборная Финляндии — одна из фаворитов ЧМ по мнению аналитиков, чьи прогнозы подкрепляются 6 победами сегодняшних героев в 7 матчах группового этапа. Быстрые контратаки и надежная оборона — визитная карточка номинальных хозяев, на что красноречиво намекает количество забитых и пропущенных шайб: 25/5.

Словакам для выхода в плей-офф хватило 4 победы в группе. Интересно, что они сперва допустили ряд поражений, после чего смогли реабилитироваться перед болельщиками. За 7 матчей они оформили 23 шайбы, пропустили 19.

Резюмируя все вышесказанное, следует подчеркнуть, что словаки слишком много пропускают. Немаловажным фактором является и то, что финны быстрее своего сегодняшнего соперника. Собрав воедино все аргументы и факты, Константин Пушкарев предсказывает, что «суоми» выиграют с форой в две шайбы и больше.

Финляндия пропустила всего пять голов за весь турнир, поэтому словакам будет довольно тяжело. Кажется, что в этом матче все более менее понятно, однако стоит помнить, что это плей-офф – здесь может случиться что угодно. Константин Пушкарев

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.33, Х - 5.70, П2 - 7.70

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