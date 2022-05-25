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Касым-Жомарт Токаев принял основателя криптобиржи Binance

Binance Фото: akorda.kz
Глава государства принял основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, передает Zakon.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане, пишет Akorda.kz.

меморандум

Фото: akorda.kz

По завершении встречи в присутствии президента был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance.

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
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