Касым-Жомарт Токаев принял основателя криптобиржи Binance
Фото: akorda.kz
Глава государства принял основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, передает Zakon.kz.
В ходе встречи обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане, пишет Akorda.kz.
Фото: akorda.kz
По завершении встречи в присутствии президента был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance.