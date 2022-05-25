В Петропавловске убит полицейский

Фото: polisia.kz

Тело сотрудника полиции обнаружено 25 мая 2022 года дома в одном из микрорайонов города с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, сообщает Zakon.kz.