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В Петропавловске убит полицейский

Участковый убит в Петропавловске Фото: polisia.kz
Тело сотрудника полиции обнаружено 25 мая 2022 года дома в одном из микрорайонов города с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, сообщает Zakon.kz.

По факту убийства Следственным отделом УП города Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование.

Убийство участкового инспектора 1990 года рождения подтвердили и прокомментировали в прокуратуре Северо-Казахстанской области.

Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, данное преступление не связано с профессиональной деятельностью погибшего сотрудника. Основная версия, которую отрабатывают следователи, – это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.

На причастность к преступлению проверяется супруга потерпевшего.

В данное время по делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Сейчас пока рано делать выводы об итогах расследования. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО. Прокуратура СКО

К слову, у потерпевшего, остались двое малолетних детей.

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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