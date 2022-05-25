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Цены на газ в США взлетели до максимума с 2008 года

Цена на газ в США Фото: pixabay
В США биржевые цены на природный газ выросли до уровня, которого не было с 2008 года, сообщает Zakon.kz.

Биржевая цена на максимуме взлетела до 9,399 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Bloomberg, рост цен на газ спровоцирован опасениями по поводу дефицита предложения.

Рост биржевых цен способствует увеличению инфляционного давления: электроэнергия может подорожать. Ранее для генерации вместо газа мог использоваться более дешевый уголь, однако из-за экологических требований многие угольные электростанции закрываются. Проблемы есть и с выработкой энергии на гидроэлектростанциях — объемы падают из-за засухи на западе страны.

С начала года цены на газ в США выросли почти на 150 процентов, однако по-прежнему остаются гораздо ниже европейских.

Фьючерсы на американский газ подорожали примерно на 146%, так как рекордные цены в Европе и Азии поддерживают высокий спрос на экспорт СПГ из США. Биржевые цены на газ в Европе сегодня составляют около $947 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Константин Вноровский
США
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