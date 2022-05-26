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Почти 400 граммов «синтетики» изъяли полицейские у жительницы Кокшетау

Девушка, Кокшетау, синтетика Фото: polisia.kz
Почти 400 грамм синтетических наркотиков изъяли полицейские у жительницы Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Задержали девушку сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области еще в марте. Но только на днях проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое у задержанной вещество - наркотики синтетического происхождения а-PVP, весом более 383 граммов.

По информации оперативников 23-летняя жительница города Нур-Султана должна была «поднять» сверток с расфасованными закладками «синтетики», и отвезти его в соседнюю область для дальнейшей реализации.

Однако полицейские попытку распространения наркотиков. Пакет с наркотиками, перемотанный желтым скотчем, девушка прятала под одеждой. Помимо большого свертка, в нижнем белье она хранила еще десять маленьких свертков, перемотанных черной изолентой, общим весом более 5 граммов.

Также в ходе обыска, оперативниками был изъят телефон, с помощью которого закладчица делала фотоотчет о «работе».

Буквально месяц спустя после задержания девушки, почти в том же районе был задержан 26-летний закладчик, у которого было изъято 6,87 граммов наркотического вещества а-PVP и телефон, с помощью которого задержанный фиксировал геолокацию. Оба закладчика задержаны в порядке статьи 128 УПК РК.

Константин Вноровский
Акмолинская область Кокшетау
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