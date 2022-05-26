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Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Андриасяна

Токаев, соболезнования Фото: tl.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна, передает Zakon.kz.

Текст из телеграммы опубликовали на сайте Акорды.

Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял Театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом. Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

Народный артист РК, лауреат Государственной премии РК, лауреат Национальной премии «Алтын Адам», профессор Рубен Андриасян ушел на 84-м году жизни.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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