Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Андриасяна
Фото: tl.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна, передает Zakon.kz.
Текст из телеграммы опубликовали на сайте Акорды.
Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял Театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом. Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.
Народный артист РК, лауреат Государственной премии РК, лауреат Национальной премии «Алтын Адам», профессор Рубен Андриасян ушел на 84-м году жизни.